“Qui i ricatti non sono accettati, così come penso di non farne io. Non si può pensare di votare” un provvedimento “con le opposizioni”. Così il premier Giuseppe Conte a margine della sua partecipazione all’Ucid. “Da parte mia Iv è più che rispettata, se facessimo l’elenco delle misure approvate, quelle targate da loro sarebbero anche in vantaggio. Il clima non può essere questo, serve uno spirito costruttivo e mettere da parte gli smarcamenti. Io siedo sempre al tavolo e ascolto tutti”, aggiunge. Il presidente del Consiglio descrive la situazione vissuta dall’esecutivo come “paradossale”. “La maggiore forza di opposizione viene non da un partito di opposizione, ma da Italia Viva che un giorno sì e l’altro pure sta dichiarando di voler sfiduciare il ministro Bonafede”, spiega Conte che sulla possibile assenza delle ministre di Italia Viva dal tavolo del Consiglio dei ministri sottolinea “non sarebbe un fatto da trascurare, ma un’assenza ingiustificata”.

