“Questa vittoria stasera rappresenta l’inizio della fine per Donald Trump”, così Bernie Sanders, il senatore del Vermont, commenta la vittoria alle primarie democratiche in New Hampshire con il 25,9% dei voti. Dietro di lui il sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, e terza, a sorpresa, la senatrice Amy Klobuchar. La collega Elizabeth Warren è quarta e l’ex vicepresidente Joe Biden solo quinto. “Andiamo ora in Nevada. E poi in South Carolina. E vinceremo anche in questi Stati”, ha continuato il senatore ricordando l’unità dei dem contro il “presidente più pericoloso nella storia moderna di questo paese“.

