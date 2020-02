“Voglio ringraziare tutti voi per l’amore, le preghiere e il sostegno. È un momento strano in questo momento e mi manca la terra sotto i piedi“. Inizia così il messaggio che l’attrice di Beverly Hills 90210 Shannen Doherty ha pubblicato su Instagram per ringraziare tutti i suoi fan dell’affetto che gli stanno dimostrando in questi giorni, dopo la scoperta che non solo il cancro al seno contro cui da tempo lotta è tornato, ma che è anche al quarto stadio.

“Dire che sono stressata è un eufemismo. Dire che sto lottando è riduttivo. Ma … credo che troverò il mio sostegno – scrive ancora nel post -. Scaverò in profondità per la forza interiore di cui ho bisogno per affrontare tutto. Prego di fare tutto con dignità e grazia. Ho così tanto da dire. Tanto da condividere. Lo farò. Per ora … per favore, sappiate quanto mi state aiutando a sollevarmi”, conclude la Brenda di Beverly Hills 90210 pubblicando una sua foto a cavallo, tra gli alberi.