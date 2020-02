"In alcuni giorni mi chiedevo perché fosse capitato a me. Ma a chi altro? C'era qualcuno che se lo meritasse vicino a me? Nessuno di noi lo merita", ha detto tra le lacrime

“E’ successo tutto nel giro di pochi giorni. Il cancro è tornato, sono al quarto stadio“. Così, tra le lacrime, l’attrice di Beverly Hills 90210 Shannen Doherty ha in un’intervista a “Good Morning America“, il ritorno del cancro al seno contro cui da tempo lotta. “Non credo di averlo ancora metabolizzato. E’ una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni”, ha spiegato l’interprete di Brenda.

Nel 2017 l’attrice, dopo aver annunciato di essere riuscita a sconfiggere i cancro, ha detto ai suoi follower di aver fatto degli esami che avevano evidenziato valori particolarmente elevati di uno specifico marcatore tumorale. Ora proprio da uno di quegli esami è arrivata la notizia peggiore: “In alcuni giorni mi chiedevo perché fosse capitato a me. Ma a chi altro? C’era qualcuno che se lo meritasse vicino a me? Nessuno di noi lo merita. La mia prima reazione è sempre la preoccupazione di come dirlo a mia madre, a mio marito”, ha confessato Shannen Doherty tra le lacrime.