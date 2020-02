Bagarre in Aula durante l’intervento dinel corso dell’esame al Senato della richiesta di autorizzazione a procedere per l’ex ministro sul caso Gregoretti: “Sono un testone”, ha rivendicato il leader della Lega, prendendo la parola in Aula. “Affronto un’aggressione politica., una volta per tutte”, ha continuato, attaccando prima l’assenza del governo a Palazzo Madama poi la maggioranza. “Decidete su qualcosa, vi tiene uniti soltanto la battaglia contro Salvini”, ha detto l’ex ministro, convinto di uscire dal processo “a testa alta”. Nelle tribune, a dar sostegno a Salvini era presente anche la leader di Fratelli d’Italia,. “Ritengo di aver difeso la mia patria, non chiedo un premio però se ci dev’essere un processo che ci sia – ha dichiarato in Aula Salvini – Non andrò a difendermi ma a rivendicare con orgoglio quello che abbiamo fatto”. Poi ha ribadito un concetto più volte espresso: il consenso da parte dei ministri del Conte 1. “O c’erano ed erano d’accordo – ha spiegato il leader della Lega – O c’erano e non hanno capito”. I senatori, alla fine, hanno deciso di mandare a processo Salvini, accusato dal tribunale dei ministri di Catania didi persona per i 131che rimasero bloccati quattro giorni sulla nave della, prima di sbarcare adil 31 luglio scorso.