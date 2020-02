“Innanzi tutto mi permetta un commento visivo. Se in quest’aula c’è oggi qualcuno che scappa, che ha paura e che è assente non è fra i banchi della Lega, ma fra quelli del governo”, con quest’incipit l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Senato per il voto per mandare a processo il leader leghista per il caso della nave Gregoretti, ha iniziato il suo intervento in Aula, applaudito dai colleghi dell’opposizione. Subito però è arrivata la replica della presidente, Maria Elisabetta Casellati: “Non era prevista la presenza del governo”. Alla fine, i senatori hanno votato sì al processo contro Salvini che è accusato dal tribunale dei ministri di Catania di sequestro di persona per i 131 migranti che rimasero bloccati quattro giorni sulla nave della Marina militare, prima di sbarcare ad Augusta il 31 luglio scorso.

