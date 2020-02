Continua l’inchiesta esclusiva di Sono le Venti sul presunto tesoro della Lega: l’ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito, vola diverse volte in Costa d’Avorio. Al centro dei suoi interessi, il tentativo di esportare e vendere in Europa centinaia di pezzi d’arte locali. L’affare, tuttavia, salta. Ma dall’aeroporto della capitale spunta una foto che ritrae una cassa piena di soldi e diamanti. E nella vicenda un ruolo lo riveste anche Renzo Bossi, il Trota, figlio del fondatore della Lega, Umberto Bossi, in contatto con alcuni imprenditori ceceni per il trasporto delle sculture ivoriane. Mercoledì 12 febbraio la terza parte dell’inchiesta a firma di Luigi Franco e Thomas Mackinson.

