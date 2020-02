La leader del Sinn Fein, Mary Lou McDonald, parla già di “rivoluzione”: il partito nazionalista di sinistra è in testa nei risultati, ancora parziali, delle elezioni politiche in Irlanda. L’ex organo politico dell’Irish Republican Army (Ira) durante i Troubles e tra i principali promotori della riunificazione con l’Ulster, al termine del conteggio delle prime preferenze ha per ora il 24,5% dei voti, il miglior risultato della sua storia. Numeri che gli garantirebbero 30 seggi. E così, col suo programma economico e sociale radicale, il Sinn Fein prova a riaprire i giochi sul governo davanti a entrambi i partiti moderati storicamente dominanti, che finora hanno escluso l’ipotesi di un’alleanza: il Fianna Fail di Micheal Martin (liberali) al 22,2% e il Fine Gael del premier Leo Varadkar (Ppe) al 20,9. I Verdi si sono classificati quarti con il 7,1% dei voti. Le elezioni politiche arrivano in un momento storico segnato dalla Brexit, che ha dato nuova linfa ai desideri di indipendenza dell’Irlanda del Nord e ha riacceso tensioni mai davvero sopite.

La leader del Sinn Fein, Mary Lou McDonald, ha definito il risultato una “rivoluzione”, aggiungendo di voler formare una coalizione con i partiti più piccoli, ma allo stesso tempo non escludendo un accordo con Fine Gael o Fianna Fail. L’affluenza è stata del 62,9% e lo Sinn Fein ha fatto ancora meglio rispetto agli exit poll che lo davano alla pari con i due rivali maggiori. Lo scrutinio però è ancora in corso, visto che il sistema proporzionale irlandese prevede anche il calcolo delle preferenze successive e all’appello manca circa metà dei 160 seggi in palio. Fra quelli assegnati, lo Sinn Fein ne ha per ora 30, con Fianna Fail a 17, Fine Gael a 14, 10 indipendenti, 5 Verdi e 6 suddivisi fra tre forze minori di centro-sinistra.

Le preferenze successive sono destinate a penalizzare il partito di McDonald a vantaggio di quelli di Martin e Varadkar, ma la leader Sinn Fein, dopo aver definito “rivoluzionario” l’esito del voto, ha fatto sapere di voler cercare di rompere l’ostracismo contro la sua formazione: candidandosi alla guida di un esecutivo di minoranza con tutta la sinistra in caso di stallo, senza tuttavia escludere neppure come subordinata un ipotetico accordo col Fianna Fail. In campagna elettorale sia Varadkar sia Martin hanno scartato qualunque idea di dialogo con lo Sinn Fein: posizione che dopo la storica avanzata nelle urne dell’ex braccio politico dell’Ira il premier uscente ha confermato ancora ieri; ma rispetto alla quale il leader del Fianna Fail ha invece fatto balenare un possibile ripensamento laddove non gli riuscisse di formare una grande coalizione di centro-destra con il Fine Gael guidata da lui stesso.