Elettra Lamborghini l’aveva promesso: “Stasera voglio far alzare i parrucchini dell’Ariston con il twerk“. E ci è riuscita. L’ereditiera si è scatenata durante l’esibizione del suo brano, “Musica e il resto scompare”, con anche il suo direttore d’orchestra che è salito sul palco proprio mentre lei era in quello che definisce “momento di chiappa“. A giocarle un brutto scherzo però, è stata la trasparentissima tuta anni ’70 blu elettrico ricoperta di strass che indossava: oltre a mettere in evidenza le sue forme lasciando ben poco all’immaginazione infatti, aveva una scollatura profonda che le ha causato un incidente hot.

Alla fine dell’esibizione, quando il “pericolo” sembrava ormai scampato, dallo scollo è sbucato un capezzolo. In eurovisione. Appena se ne è accorta ha cercato subito di coprirsi, visibilmente imbarazzata, ma ormai il danno era fatto. E poi Amadeus, andandole in contro, ha commentato ironico: “Musica e il resto… dovrebbe scomparire“, citando il testo della sua canzone.