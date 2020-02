La conduttrice ha chiamato in causa la nonna 85enne per parlare di bellezza ma la signora non ha praticamente cambiato espressioni: tantissime le battute sui social

Il monologo sulla bellezza di Diletta Leotta ha lasciato perplessi non pochi spettatori. Ma dopo le sue parole c’è una nuova star, almeno per i social: la nonna di Diletta. Ottantacinque anni, la signora ha assistito al monologo della nipote senza lasciar trapelare emozione. Tanto che su Twitter le battute sono state tantissime: “La nonna di Diletta Leotta imbarazzata come me al saggio di Natale in prima elementare”, “Visto il suo totale disinteresse al monologo, 3 sono le cose: 1) Non è la nonna di Diletta 2) Il monologo le faceva schifo 3) Non l’ha riconosciuta“, “L’espressione della nonna di Diletta per tutta la durata del monologo è stata sempre questa. Le cose sono due: o la Leotta ha sparato una serie di balle accollandole alla nonna, oppure la signora è sorda. Comunque ci ha regalato un meme memorabile”.

La nonna di Diletta Leotta durante il monologo della nipote#Sanremo2020 pic.twitter.com/nkIxguZzaB — Giuli (@g_iuliaaa) February 4, 2020