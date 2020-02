“Nessuno è mai uscito fuori dal teatro Ariston in 70 anni, si tratta di un fatto storico per il Festival”. Queste le parole di Amadeus pronunciate mentre, durante la prima serata sanremese, ha accompagnato Emma Marrone nel nuovo stage esterno. Nuovo forse, ma non inedito. Nel 2018 Laura Pausini era infatti uscita dal teatro Ariston per andare a cantare in mezzo alla gente come in molti hanno fatto notare su Twitter: “Si ok tutto molto bello ma ricordiamo che Laura Pausini con la febbre e la tonsillite è uscita dall’Ariston e ha cantato”, si legge. E ancora: “Laura Pausini che esce dall’Ariston per andare a cantare insieme alla gente è una delle cose più iconiche della storia di Sanremo“. Ovviamente non mancano i video che accompagnano queste parole. Insomma, una bella occasione, un palco vero e proprio ma non la prima volta che qualcuno è uscito dal teatro.

