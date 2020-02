L’ormai ex coppia reale, il principe Harry e Meghan Markle, avranno moltissimi nemici, ma hanno pure qualche alleato. Buoni amici disposti a subaffittarti il proprio appartamento a New York, comela cantante Madonna, che in un video su Instagram ha sconsigliato ai due Sussex di trasferirsi in Canada – com’era stato annunciato dalla coppia al momento dal divorzio da Buckingham Palace – offrendo invece un posto nella ben più modaiola New York. “Il principe e Meghan vorrebbero prendere in subaffitto il mio appartamento a Central Park West??” ha scritto sul social. Peccato che nella fretta le sia scappato un errore: il nome dell’attrice scritto male, Megan anziché Meghan.

“Non scappate in Canada – esordisce la popstar nel video, mentre si prepara davanti allo specchio in camerino – è così noioso lì…che ne dite invece di affittare il mio appartamento a New York? Ha due camere da letto e una vista magnifica su Central Park…ha anche un terrazzo magnifico, vi piacerà”, dice Madonna con il perfetto piglio da agente immobiliare. E poi aggiunge ridendo sotto i baffi: “Buckingham Palace non regge il confronto”. Harry, dopo la formalizzazione degli accordi con la casa reale, ha lasciato in fretta e furia il Palazzo per raggiungere Meghan e il figlio Archie in Canada: l’ipotesi più accreditata è che si stabiliscano lì come annunciato, per sei mesi ogni anno. Magari Toronto, città dove Meghan ha lavorato durante le riprese della serie televisiva Suits. Se dovessero preferire gli Stati Uniti – Paese natale di Meghan Markle – potrebbero scegliere Los Angeles come residenza, città in cui vive la madre di lei, Doria, e sede del jet-set hollywooodiano che la coppia frequenta regolarmente.