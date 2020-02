In collegamento dall'Ariston con il programma pomeridiano di Caterina Balivo ha messo in imbarazzo tutti e la conduttrice è corsa ai ripari: "Non scherzare su queste cose che si muore davvero"

Mancano poche ore alla partenza ufficiale di Sanremo, e, proprio quando sembrava che le polemiche avessero lasciato il posto alla festa, ci ha pensato Morgan a scandalizzare il pubblico in diretta tv, dicendo: “Le violenterei tutte“. Ospite della trasmissione Vieni Da Me, il programma pomeridiano di Caterina Balivo, ha provato a fare il verso a Junior Cally scivolando in provocazioni sessiste: “Io sono un rapper e le violenterei tutte…”

Junior Cally, rapper romano mascherato, è stato la pietra dello scandalo di questa edizione del Festival della canzone italiana ancor prima che iniziasse: per via dei versi di sue vecchie canzoni (non quella che presenterà in gara) considerate di incitamento alla violenza contro le donne, è stato attaccato da ogni lato, perfino da Matteo Salvini. L’ultimo è stato l’ex cantante dei Blue Vertigo, che già in un’intervista al Corriere aveva definito “volgare” la musica del rapper romano. Morgan è uno dei tanti ospiti in collegamento dall’Ariston con il programma pomeridiano della Balivo: nella puntata di oggi si è presentato insieme a Bugo con il volto coperto dalla sciarpa. Poi, citando un verso delle canzoni di Junior Cally, ha preso in giro Francesco Facchinetti: “Sei brutto, ti strappo la faccia”. Ieri Morgan ha quasi rischiato di essere squalificato dalla gara per aver anticipato il suo brano, oggi ha messo in imbarazzo Caterina Balivo, che si è dissociata dalla frase offensiva contro le donne: “Non scherzare su queste cose, che si muore davvero“, ha detto. Poi, anziché condannare le sue parole, ha provato a stemperare la tensione scherzandoci su, riducendo tutto a una goliardata, anzi, “una morganata“.