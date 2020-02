Per giorni, prima dell’inizio di Sanremo, ha fatto il giro dei social (soprattutto su Twitter) un video che mostra Amadeus come non l’abbiamo mai visto. O almeno, come i più giovani non l’hanno mai visto. Erano infatti i tempi di quando Giovanna Civitello (in questi giorni inviata a La Vita in Diretta proprio per la kermesse canora), che poi sarebbe diventata la moglie del conduttore, faceva “La Scossa” a L’Eredità. Precisamente, il 2003. Il suo ingresso in studio consisteva in balletti abbastanza hot, soprattutto considerato l’orario di messa in onda dello quiz. Ebbene, le facce di Amadeus sono le vere protagoniste del video: “Amadeus arrapato”, “Non volevo vedere Ama eccitato“, “Ecco come papà ha conosciuto mamma”, sono solo alcuni dei commenti ai tanti tweet con il video. Che, se volete vedere, potete trovare sul Twitter.

Giovanna e Amadeus stanno insieme proprio dal 2003 e nel 2009 hanno avuto un figlio, Josè Alberto. I due si sono sposati con rito civile nello stesso anno e dieci anni dopo con una cerimonia in chiesa. Giovanna, 43 anni, è nata in provincia di Caserta e, dopo gli studi di danza classica, ha iniziato a lavorare come ballerina in tv partecipando a vari programmi, da Carramba! Che sorpresa a Domenica In. Giovanna arriva poi al cinema con il film di Carlo Vanzina “Il pranzo della domenica” e in tv, con la fiction “L’allieva”, accanto ad Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Ospite fissa di Detto Fatto, a Bianca Guaccero ha detto che stare con Amadeus è “sorprendente”.