Alla vigilia dell’inizio del festival di Sanremo, le ragazze e i ragazzi di Fridays For Future fanno appello ai cantanti in gara di dare un contributo alla battaglia contro la crisi climatica, “la più grande sfida del nostro tempo”. “Il collasso climatico è la più grande emergenza della nostra epoca, e abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Non c’è più tempo”. Con un filmato diffuso sui social network, le attiviste e gli attivisti vogliono portare all’attenzione del pubblico l’impatto ambientale e climatico dei tour musicali, auspicando da parte degli artisti un impegno concreto per minimizzarlo

