Il ministro dello Sport in audizione ha annunciato che è stata avviato "un tavolo tecnico" per valutare l'utilizzo della nuova tecnologia e che l'obiettivo è usarla in via sperimentale già il prossimo 12 giugno per il match tra Italia e Turchia. L'ostacolo però è legato alla privacy

Un radar sonoro, capace di captare la provenienza dei buu e dei cori razzisti per individuare immediatamente i responsabili. È la “nuova tecnologia” che si sta sperimentando in Italia per combattere il razzismo negli stadi e che potrebbe fare il suo esordio, in via sperimentale, già il 12 giugno prossimo, quando Italia e Turchia giocheranno allo Stadio Olimpico di Roma la partita inaugurale degli Europei di calcio 2020. L’annuncio arriva direttamente dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in audizione davanti alle commissioni Cultura di Camera e Senato: “Stiamo arrivando nel giro di poche settimane alla definizione di un sistema all’interno dei principali stadi italiani come strumento di aiuto alle forze dell’ordine che speriamo di poter sperimentare per la prima volta nel nostro Paese nella partita inaugurale dei Campionati Europei”, ha spiegato il ministro.

Spadafora ha svelato che “abbiamo avviato un tavolo tecnico con la Figc, col presidente Gabriele Gravina e col ministero dell’Interno” per studiare come mettere in pratica quello che sarebbe un nuovo strumento “nel contrasto alle forme di violenza e razzismo“. “Personalmente – ha aggiunto il ministro – non penso che questa parte possa essere esaustiva, noi avvieremo delle campagne di sensibilizzazione e di coinvolgimento soprattutto ai giovani per lavorare soprattutto sul livello culturale”. Ma, “proprio perché il livello di guardia è molto alto dobbiamo lavorare su entrambi i canali: parlare ai nostri ragazzi e su tutti quelli che vanno allo stadio ma anche lavorare su strumenti nuovi per contrastare questi fenomeni”, ha concluso Spadafora.

Dell’ipotesi di utilizzare un radar sonor per colpire i razzisti negli stadi aveva già parlato il numero uno della Figc Gravina a ottobre in un’intervista a Repubblica. Lo strumento viene normalmente utilizzato dall’antiterrorismo, perché è in grado di captare da dove viene proviene un rumore, distinguere una singola voce e quindi anche capire “chi sta facendo un coro razzista o anche ricostruire la traiettoria di un petardo“, spiegava allora Gravina. Da un punto di vista economico, il costo non sarebbe eccessivo perché basterebbero due pannelli acustici per ogni settore dello stadio: a produrre lo strumento, tra l’altro, è un’azienda italiana. I problemi, come evidenziava lo stesso presidente della Federcalcio già allora, sono legati alla privacy: il radar sonoro “può ascoltare conversazioni private allo stadio”. Un ostacolo non di poco conto: l’Unione europea, ad esempio, sta già preparando una regolamentazione complessiva delle tecnologie di riconoscimento facciale, per limitarne l’utilizzo negli spazi pubblici senza consenso esplicito. Proprio il riconoscimento facciale è un altro strumento a cui si lavora per individuare i violenti e i razzisti negli stadi.