La cantante si presenta in gara al Teatro Ariston con un brano firmato dal vincitore della scorsa edizione del Festival, Mahmood, e da Dardust. Nella serata delle cover per la celebrazione dei 70 anni del Festival si cimenterà con “Adesso tu” di Eros Ramazzotti con Aeham Ahmad

Elodie si presenta in gara al Teatro Ariston con un brano firmato dal vincitore della scorsa edizione del Festival, Mahmood, e da Dardust. Nella serata delle cover per la celebrazione dei 70 anni del Festival si cimenterà con “Adesso tu” di Eros Ramazzotti con Aeham Ahmad. Inizia il suo percorso nella musica, cantando in diverse band locali, fino ad approdare, nel 2015 ad “Amici di Maria De Filippi”. Terminata l’esperienza televisiva, pubblica “Elodie”, il suo primo EP, e nel 2017 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria Big, con il brano “Tutta colpa mia” .

Nell’estate 2018, il suo singolo “Nero Bali” con Michele Bravi e Gué Pequeno, diventa una hit e viene certificato Doppio disco di Platino, con oltre 31 milioni di stream su Spotify e oltre 36 milioni di view su Youtube. Si posiziona, inoltre, nelle Top 10 delle classifiche FIMI/GjK, Spotify, Apple Music e airplay EarOne. In autunno, invece, esce “Rambla”, con la collaborazione di Ghemon.

Il 2019 esce un’altra hit con i The Kolors: “Pensare male”, che ottiene la certificazione Disco di Platino e il riconoscimento come brano italiano più ascoltato in radio nell’anno, secondo EarOne. Elodie domina in radio col singolo “Margarita” in duetto con il fidanzato Marracash, certificato Doppio disco di Platino, che raggiunge più di 34 milioni di stream su Spotify e oltre 67 milioni di visualizzazioni su YouTube (record tra le artiste femminili italiane per il 2019). L’ultimo progetto discografico di Elodie è “This Is Elodie”, disponibile dal 31 gennaio in digitale e dal 7 febbraio il supporto fisico.

In un’intervista a Vanity Fair, era stata lei stessa a raccontare come è nato l’amore tra lei e Fabio (questo il vero nome di Marracash): “La musica ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai. L’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento come un’adolescente“. Elodie aveva parlato apertamente del loro legame, confessando il forte feeling che li unisce: “Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata. Con lui sono senza filtri discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale” .