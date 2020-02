Stavolta le botte le ha prese Johnny Depp. Nel bel mezzo di una travagliata separazione tra il protagonista de Il Pirata dei Caraibi e la ex Amber Heard sbuca l’audio malandrino. Le registrazioni pubblicate dal Daily Mail, sono uno stralcio di una lunga sessione di terapia di coppia a cui si sottoposero i due nel 2015 e che la Heard registrò con il cellulare. L’attrice ammetterebbe di aver colpito il divo di Hollywood e di avergli tirato contro “pentole, padelle e vasi” in un eccesso di rabbia. Sulle colonne del tabloid inglese appare la frase integrale della Heard che commenta la sua sfuriata della sera precedente: “Mi dispiace non averti colpito in faccia con un vero schiaffo, ti stavo colpendo ma non ti ho dato un pugno. Tesoro, non sei stato preso a pugni”.

Esagerata sì, ma senza aver perso il controllo: “Non so quale sia stato il movimento della mia mano, ma stai bene, non ti ho ferito, non ti ho dato un pugno, ti stavo colpendo”. Poi ecco la risposta confusa, sgangherata, astrusa di Depp che, a quanto pare, l’avrebbe colpita a sua volta: “Ti ho spinta via perché ti giuro che non sopportavo l’idea di un altro scontro fisico, di altri abusi fisici fra noi. Se avessimo continuato, sarebbe andata fottutamente male. E piccola, te l’ho già detto. Sono spaventato a morte, in questo momento siamo una fottuta scena del crimine”. Depp e la Heard si sono separati nel 2017 dopo tre anni di matrimonio. Le dichiarazioni di violenza, botte, calci tra i due si susseguono da almeno due anni. L’ultima vedeva ancora il corpulento Depp soccombere sotto i colpi della minuta Heard con lei che gli spegne una sigaretta sul viso.