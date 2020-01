Negli atti si evidenzia che i dirigenti risultano tutti ricoprire, a vario titolo, "numerose cariche o rappresentanze in diversi soggetti giuridici operanti nel settore bancario, assicurativo e dei servizi a sostegno delle imprese": per il gip quindi c'è il rischio di inquinamento probatorio e reiterazione dei reati. Interdizione per 12 mesi per l'ex ad De Bustis, ai domiciliari anche il direttore delle Operations Elia Circelli. In totale sono 9 gli indagati ai quali vengono contestati 21 capi di imputazione

L’ex presidente e vice direttore della Banca Popolare di Bari, padre e figlio Marco e Gianluca Jacobini, sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul crac dell’istituto. A loro vengono contestati a vario titolo i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. I due sono accusati di aver messo “in atto condotte di occultamento dei profitti illeciti” al punto che, poche ore prima del commissariamento dell’istituto, hanno trasferito dai loro conti correnti, cointestati alle rispettive mogli, somme per complessivi 5,6 milioni di euro verso Banca Sella con decine di assegni circolari e bonifici intestati anche a società a loro riconducibili, un’agenzia Allianz e la Società Agricola Masseria Donna Giulia srl. (leggi). “Trattasi di operazioni poste in essere nella imminenza della formalizzazione del commissariamento (e tutt’ora in corso) – si legge negli atti – che dimostrano l’intenzione di sottrarre i profitti illeciti ad eventuali operazioni di sequestro“. Le operazioni sarebbe avvenute il 12 e il 13 dicembre scorsi. Il governo ha commissariato la banca il 13 dicembre.

Non solo. Negli atti dell’inchiesta condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bari si evidenzia che i dirigenti, “benché dimessisi o rimossi da precedenti incarichi di vertice” risultano tutti ricoprire, a vario titolo, “numerose cariche o rappresentanze in diversi soggetti giuridici operanti nel settore bancario, assicurativo e dei servizi a sostegno delle imprese”. In particolare emerge il ruolo di procuratore della Allianz Spa ricoperto da Marco Jacobini, rappresentante legale anche di altre due banche fuse per incorporazione vent’anni fa nella Popolare di Bari, e quelli di Gianluca Jacobini ed Elia Circelli nella Cassa di risparmio di Orvieto, banca appartenente al gruppo barese. “Tale situazione – si legge nell’ordinanza firmata dal gip Francesco Pellecchia – pone gli indagati non solo in condizione di poter potenzialmente reiterare i reati contestati, ma anche di poter eventualmente porre in essere condotte tese ad un inquinamento probatorio”.

L’indagine – coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi e dai pm Federico Perrone Capano e Savina Toscani – ha portato agli arresti domiciliari anche Elia Circelli, accusato di un episodio di falso in bilancio e falso in prospetto, tuttora responsabile della Funzione Bilancio e Amministrazione della Direzione Operations dell’istituto di credito pugliese. “Pertanto è presumibile”, scrive il gip “che cercherà di nascondere i dati contabili al fine di evitare che emerga la falsità dei precedenti bilanci”. Per l’ex amministratore delegato Vincenzo De Bustis Figarola – già a capo di Banca 121 e ai vertici di Mps e Deutsche Bank – è stata disposta l’interdizione ad esercitare per 12 mesi l’attività di dirigente di istituti bancari e di uffici direttivi di imprese. De Bustis è stato direttore generale della banca prima dal 2011 al 2015 e poi dal dicembre 2018 fino al commissariamento. L’ex ad risponde di un episodio di falso in bilancio e di falso in prospetto.

Nell’inchiesta sulla Banca Popolare di Bari sono indagate complessivamente nove persone. Oltre ai quattro destinatari delle misure cautelari, risultano indagati: Giorgio Papa, amministratore delegato dal 2015 al 2018,; Roberto Pirola e Alberto Longo, presidenti del collegio sindacale della banca: il primo dal 2011 al 2018 e il secondo dal 2018 al commissariamento; e Giuseppe Marella, responsabile dell’Internal Audit della BpB dal 2013.

Le 21 imputazioni formulate dalla procura guidata da Giuseppe Volpe, 12 delle quali riconosciute dal gip Pellecchia, riguardano 13 falsi in bilancio commessi tra il 2014 e il 2018, un falso in prospetto, 6 condotte di ostacolo alle funzioni di vigilanza e controllo di Consob e Banca d’Italia e un ultimo episodio di maltrattamenti ed estorsione su un ex dipendente, non contestato dal gip nella misura cautelare.

I falsi in bilancio riguardano il presunto occultamento di perdite, commesso omettendo la svalutazione degli avviamenti per 397 milioni di euro di sette società, tra le quali la stessa Tercas, postando un utile inesistente di 42 milioni relativo ad un contenzioso con l’Ente ecclesiastico ospedale Miulli, indicando una apparente liquidità di 500 milioni di euro derivante da una operazione di cartolarizzazione e, infine, contabilizzando imposte anticipate sulla perdita fiscale per 141 milioni di euro al fine di occultare perdite di bilancio.

Contestualmente alla notifica della misura, sono in corso 17 perquisizioni presso le abitazioni e gli uffici di Bari, Roma, Milano e Bergamo dei quattro destinatari della misura e di altri sei responsabili dell’Istituto di credito, di cui quattro indagati nello stesso procedimento. La Guardia di finanza sta perquisendo anche la direzione della Banca Popolare di Bari dove risultano alcune cassette di sicurezza nella disponibilità dell’ex presidente Marco Jacobini.

Alla vicenda Tercas fa riferimento anche l’unica accusa di ostacolo alla vigilanza riconosciuta sussistente dal gip, contestata al solo Marco Jacobini, il quale alla Consob avrebbero fornito “dichiarazioni non veritiere” nei prospetti informativi relativi all’offerta di prodotti finanziari, omettendo “di riportare informazioni complete in merito alla determinazione del prezzo di offerta delle azioni”. L’operazione di salvataggio di Tercas è costata alla Popolare di Bari 325 milioni di euro e “i crediti deteriorati netti della BPB prima della fusione con Tercas-Caripe – si legge nell’imputazione relativa al falso in prospetto – ammontavano a 780 milioni di euro, mentre dopo la fusione a 1 miliardo 440 milioni”.