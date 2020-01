“Vi assicuro che non c’è alcun motivo di creare panico e allarme sociale. Abbiamo agito in funzione preventiva. E continueremo a seguire con il massimo dispendio di risorse e di energie per assicurare protezione a tutti i cittadini”, così il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa tenuta giovedì sera assieme al ministro della Salute Roberto Speranza per annunciare che anche in Italia “sono stati accertati i primi due casi di coronavirus“. Il presidente del Consiglio ha poi sottolineato che è stata adottata un’ordinanza che “chiude il traffico aereo da e per la cina” e che “siamo il primo paese dell’Unione europea che adotta una misura cautelativa di questo genere”. “Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha da poco preannunciato l’emergenza globale per il coronavirus”, ha detto infine Conte.

