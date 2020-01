La fine della relazione con Eleonora Pedron, madre dei suoi figli e la storia (finita male, almeno secondo quanto detto dalla cantante) con Bianca Atzei. Amori finiti e nuove fiamme in arrivo per Max Biaggi che, almeno stando al settimanale Diva e Donna, avrebbe ritrovato la passione con Araba Dell’Utri. Lei, 34 anni, è figlia di Alberto, fratello di Marcello. I due sono a cena e le foto li mostrano complici: finito di mangiare, la ‘paparazzata’ continua fino all’abergo. Intanto la ex Eleonora Pedron, che con il pilota è stata undici anni e al quale ha dato tre figli, ha ufficializzato la sua storia con l’attore Fabio Troiano.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore