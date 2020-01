Del caso si è occupata anche “Striscia la notizia”. "Ci saranno dei provvedimenti?", si sono chiesti in quel di Cologno. No, è la risposta. Il caso si è (già) sgonfiato e l'ex concorrente di “Amici” sarà regolarmente in gara tra i 24 Big del “Festival di Sanremo 2020” con il brano "Lo sappiamo entrambi". Lo ha assicurato l'organizzazione del Festival con una nota diramata all'Ansa

Nessun rischio squalifica per Riki. Il cantante in gara alla 70esima edizione del “Festival di Sanremo” aveva ‘spoilerato’ attraverso i propri canali social venti secondi della sua versione de “L’Edera”, la cover che presenterà giovedì 6 febbraio in duetto con Ana Mena sul palco del teatro Ariston. Un’azione non permessa dal regolamento della kermesse, che a pagina 10 precisa: “Tutti gli aventi diritto si obbligano a non eseguire e a non diffondere le canzoni in gara a Sanremo 2020, che sia in parte o in versione integrale. Il divieto è esteso a qualsiasi mezzo, supporto e rete di comunicazione elettronica”. Una regola che vale anche per le cover della terza serata, “anche se in versione diversa da quella interpretata-eseguita”. Del caso si è occupata anche “Striscia la notizia”. “Ci saranno dei provvedimenti?”, si sono chiesti in quel di Cologno. No, è la risposta.

Il caso si è (già) sgonfiato e l’ex concorrente di “Amici” sarà regolarmente in gara tra i 24 Big del “Festival di Sanremo 2020” con il brano “Lo sappiamo entrambi”. Lo ha assicurato l’organizzazione del Festival con una nota diramata all’Ansa. “Trattatandosi di un brano edito e tenuto conto della buona fede dell’artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo) non si procederà all’esclusione anche in considerazione del fatto che in quella serata saranno valutati principalmente l’interpretazione e l’arrangiamento. I 20 secondi svelati non compromettono in alcun modo il valore della gara del giovedì, visto che Riki si esibirà insieme a Ana Mena (che non appare nei 20 secondi pubblicati)”.