Dopo mesi di silenzio e assenza dai social, Mirko Matteucci in arte “Missouri 4” torna a farsi vedere pubblicando su Twitter due brevi video in cui lo si vede scendere da un’auto, guardarsi attorno, rivolgersi alla telecamera e dire in romanesco: “Ti pigliano, ti mettono su un aereo e ti dicono ‘vai’. Tu dici ‘dove?’. ‘Vai’. La temperatura è ottimale, una giornata di primavera, si può lavorare anche in mezze maniche… Dice che ogni lungo viaggio comincia con il primo passo… e allora famolo sto passo, no?! Dajeeee!”.

Parole che lasciano intuire che qualcosa bolle in pentola, anche perché nel secondo video lo si vede davanti al teatro Ariston di Sanremo, dove tra pochi giorni inizierà la 70esima edizione del Festival: “Una cosa ve la posso dì… non so’ venuto a canta’! Tranquilli”, dice Matteucci senza svelare nulla. Messaggi che alimentano la curiosità dei fan sul suo ritorno, anche perché “Missouri 4” non fa alcun riferimento a “Gazebo ” e “Propaganda Live“, i programmi di La7 che erano stati la sua “casa” fino allo scorso anno e che lo avevano fatto conoscere e apprezzare al pubblico. Non resta che attendere novità su questo suo nuovo progetto.

Dice che ogni lungo viaggio comincia con il primo passo… e allora famolo sto passo, no?! Dajeeee!#chefinehafattomirko #missouri4 pic.twitter.com/MzhaQS6aUP — mirko matteucci (@miss0uri4) January 28, 2020

Una cosa ve la posso dì… non so’ venuto a canta’! Tranquilli ????#chefinehafattomirko #missouri4 pic.twitter.com/2rqfReAKiF — mirko matteucci (@miss0uri4) January 29, 2020