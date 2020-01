Il corpo di Voltolina, figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina Veneziana, è stato trovato senza vita in una stanza d'hotel a Mestre. Sarebbe stata fatale un'overdose di farmaci

Il dramma di Carla Velli. L’ex tronista di “Uomini e Donne” sta affrontando un grave lutto: l’ex compagno Matteo Volotina è morto all’età di 38 anni. Il corpo di Voltolina, figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina Veneziana, è stato trovato senza vita in una stanza d’hotel a Mestre. Sarebbe stata fatale un’overdose di farmaci.

“Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza, di tristezza, di incredulità. Questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”, è stato il toccante ricordo dell’ex tronista, pubblicato sui social. Voltolina era anche il padre di suo figlio Emanuele, nato due anni e mezzo.

Carla Velli è diventata celebre nel 2005 partecipando come corteggiatrice di Francesco Arca a “Uomini e Donne”. L’anno successivo è diventata tronista, incassando il no di Cristiano Angelucci. Nel 2013 ha conosciuto quello che sembra il suo principe azzurro: Matteo. Una storia, la loro, che a ottobre 2017 è coronata con la nascita del piccolo Emanuele. La relazione tra Carla Velli e Matteo Voltonina è poi terminata due anni fa, a un passo dall’altare, ma i loro rapporti erano rimasti buoni.