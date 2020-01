“La mia ignoranza è una colpa“. Così si è scusata sui social la blogger di viaggi Wang Mengyun dopo le polemiche che l’hanno travolta quando il suo video in cui mangia una zuppa di pipistrello è diventato virale in concomitanza con lo scoppio dell’epidemia di Coronavirus. Un filmato girato nel 2016, in cui si vede la giovane mangiare con le mani l’animale e commentare che “sa di pollo“.

Zuppa di pipistrello, sui social diventano virali video e immagino dopo l’ipotesi di trasmissione del Coronavirus L’origine della diffusione del filmato è la pagina Twitter dell’avvocato cinese Chen Qiushi, un giovane legale a cui il governo cinese ha più volte oscurato i canali social negli ultimi mesi per le sue posizioni libertarie rispetto alle proteste ad Hong Kong. Il 22 gennaio Qiushi ha postato un brevissimo video con un'altra ciotola riempita di brodo giallo e il mammifero nero stecchito e galleggiante in superficie. La didascalia del tweet ricorda che questo uccello morto nella ciotola viveva nelle caverne in mezzo a insetti e feci

“Quando ho filmato il video, onestamente non sapevo che ci sarebbe stato il virus. La mia ignoranza è una colpa – ha scritto Wang Mengyun in una lettera pubblicata sui social – L’animale proveniva da un allevamento e in molti paesi la zuppa di pipistrello è un piatto che si consuma quotidianamente. Mi dispiace. Non avrei dovuto mangiarlo“. La blogger è stata costretta a rimuovere il video anche se il suo era solo uno dei tanti che immortala gente mangiare pipistrelli piuttosto che altri animali.