In un'intervista al settimanale New Idea, il 53enne ha annunciato di avere depositato in tribunale un'azione legale contro il ducato di Cornovaglia, residenza ufficiale del principe Carlo, con lo scopo di diventare secondo nella successione al trono britannico

“Sono il figlio segreto del principe Carlo d’Inghilterra e di Camilla Parker Bowles“, nato negli anni sessanta quando i due già si frequentavano: è quanto sostiene Simon Dorante-Day, 53 anni, inglese di nascita ma adottato a 18 mesi da una famiglia in Australia, dove vive e lavora come ingegnere. Si fa chiamare ‘Prince Simon‘, malgrado le risate che ammette lui stesso di suscitare quando ne parla seriamente, e – scrive oggi il Daily Mail online – intende battersi legalmente per farsi prendere sul serio e ottenere dall’Alta Corte di Sydney un test del Dna dalla Famiglia reale. In un’intervista al settimanale New Idea, il 53enne ha annunciato di avere depositato in tribunale un’azione legale contro il ducato di Cornovaglia, residenza ufficiale del principe Carlo, con lo scopo di diventare secondo nella successione al trono britannico, al posto del principe William.

Con la Famiglia reale britannica ‘Prince Simon’ ama posare in dei fotomontaggi che pubblica sui suoi profili social: in uno di questi appare in primo piano insieme ai suoi presunti parenti blasonati riuniti attorno alla regina Elisabetta. E a chi gli fa notare che due genitori con occhi azzurri non potrebbero far nascere un bambino con gli occhi castani come i suoi, lui oppone una foto in parallelo di sé accanto al figlio di Camilla, Tom Parker Bowles.

Simon sostiene che i suoi nonni adottivi lavorassero per la Famiglia Reale quando nacque lui nel 1966: la madre Winifred come cuoca, il padre Ernest come giardiniere. La figlia di Winifred e Ernest, Karen e suo marito, David Day, lo adottarono quando aveva solo 18 mesi e andarono a vivere in Australia. Figlio dello ‘scandalo’ messo a tacere, dunque? Secondo lui, riferisce ancora il Daily Mail online, le recenti decisioni di Harry e Meghan di lasciare i loro obblighi reali per trasferirsi in Canada hanno coperto il fatto che al vertice di famiglia di Sandringham se ne sarebbe dovuto parlare. E, nientemeno, la principessa Diana morì quando stava per rivelare la ‘scomoda verità’. “Sono anni che Carlo, Camilla e la Regina cercano di nascondere la verità su di me, ma ora basta“, ha tuonato l’uomo.