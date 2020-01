“Credo che questa sia la vittoria di una strategia politica con tasselli ed elementi molto chiari”, così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commenta i risultati ottenuti dai dem alle elezioni regionali. “Da alcuni mesi il Pd è talmente unito che non ve ne siete neanche accorti – ha detto ancora – Io penso sia un valore aggiunto che le persone percepiscono”. Il leader ha poi parlato dei progetti del partito, a partire dalle prossime elezioni regionali, alle quali bisogna presentarsi “con grandi progetti comuni” e del “buon governo”. “Dobbiamo capire che la fiducia che c’è stata pone al governo un grande tema di credibilità. Dobbiamo continuare in questo modo: vogliamo un governo del fare per andare avanti tutti. Noi sosteniamo lo sforzo di Conte per un’agenda, e faremo di tutto perché anche quando esistono posizioni diverse le si affrontino in uno spirito di alleati”, ha concluso Zingaretti.

