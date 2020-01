“Ogni giorno esce di casa e sale su un autobus verso il centro, scendendo alla fermata dove si trova un’area cani nella quale trascorre un paio di ore. Gioca nel parco con i suoi amici a quattro zampe e poi riprende il bus per rientrare a casa”. Il racconto arriva da Facebook e a riportarlo è La Stampa. Protagonista della storia, una cagnolina di nome Eclipse. Siamo a Seattle e il padrone, Jeff Young, ha notato che Eclipse era capacissima di salire sull’autobus da sola: così è cominciato tutto. La polizia ha approvato il percorso in solitaria della cagnolina e l’autista ormai la conosce bene, così come gli altri passeggeri. “Le sue attività preferite sono stare all’aria aperta e rotolare nell’erba”, si legge nella pagina Facebook a lei dedicata.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore