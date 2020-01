“E’ molto pericoloso mettersi mentalmente nella parte della vittima. Non sono irrispettosa nel raccontarlo, mi sento vittima di abusi emotivi“. Parole che Selena Gomez ha detto all’Independent in riferimento alla sua relazione con Justin Bieber. La cantante ha spiegato che nella sua canzone “Lose You to Love me” parla proprio della sua storia, durata sette anni, con la popstar e di come ha capito di doversene liberare: “Non è una canzone di odio. Ho vissuto qualcosa di bello ma che è stato difficile, e sono contenta che sia finita… Ho dovuto trovare un modo per capirlo da adulta. E ho dovuto capire le scelte che stavo facendo”. Per ora non è arrivata alcuna replica da parte di Bieber.

