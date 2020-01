Beppe Grillo ha annullato il tour dello spettacolo “Terrapiattista” che sarebbe dovuto iniziare a febbraio. A sorpresa e proprio nei giorni in cui il Movimento 5 stelle si trova a dover affrontare l’addio del capo politico Luigi Di Maio, il fondatore del M5s ha annunciato che dovrà fermarsi per farsi operare.

“Ciao a tutti”, si legge nel post pubblicato sul suo blog, “devo purtroppo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour” a causa di “un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente. A breve mi dovrò sottoporre a un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro”. E ha concluso utilizzando provocatoriamente la sua ormai tradizionale firma: “Ciao, a presto! L’Elevato“.

Per il garante del Movimento 5 stelle sono giorni molto tesi sul fronte politico. Mercoledì 23 gennaio Di Maio ha fatto un passo indietro lasciando un vuoto di potere senza precedenti per i grillini. Il comico non ha commentato ufficialmente, ma 48 ore dopo il discorso ha deciso di fare un semplice tweet di ringraziamento: “Grazie Luigi per come hai gestito la situazione”, ha scritto. Il M5s ora si prepara ad affrontare gli Stati generali del 13-15 marzo durante i quali si scriverà una nuova carta dei valori per i 5 stelle e si deciderà a chi passerà il testimone di capo politico (e soprattutto come verrà eletto). In questa fase la figura di Grillo è fondamentale in quanto garante del Movimento e sarà richiesta una maggiore presenza nella gestione ordinaria dei 5 stelle.