Silvio Berlusconi è in Calabria per tirare la volata alla candidata del centrodestra, Jole Santelli, in vista delle Regionali. Questa mattina, a Tropea, ha presentato dal palco la deputata cosentina di Forza Italia con una delle consuete battute a sfondo sessuale: “Alla mia sinistra c’è una signora, Jole Santelli. La conosco da 26 anni, non me l’ha mai data”.

Video Facebook/Teodoro Angotti