urante la puntata odierna de Il Volo del Mattino su Radio Deejay lo scrittore e attore bresciano non ha usato mezzi termini per stigmatizzare l’oramai popolarissimo video girato online con l’ex ministro dell’Interno

“Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o”. Fabio Volo si scaglia contro Matteo Salvini. Durante la puntata odierna de Il Volo del Mattino su Radio Deejay lo scrittore e attore bresciano non ha usato mezzi termini per stigmatizzare l’oramai popolarissimo video girato online con l’ex ministro dell’Interno che citofona a casa di un tunisino nel quartiere del Pilastro a Bologna chiedendogli se spaccia droga. “Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str***o, sei solo uno str***o senza palle. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli”.

Non è la prima volta che Volo si scontra con Salvini. Nel 2015 sempre durante Il volo del Mattino in una lunga telefonata con l’allora segretario della Lega ancora denominata Nord, aveva alzato i toni. In particolare la frase in cui Volo metteva in chiaro gli accordi della chiacchierata, come quello di non esser querelato se lui avesse detto a Salvini “quando scrivi che gli italiani fanno la coda e gli immigrati no, sei una merda”. Frase poi ripetuta in diretta con “il Capitano” che, a dire il vero, non fece nemmeno una piega e che anzi rincarò la dose. Poi ancora un mese fa durante 8eMezzo da Lilli Gruber, mentre presentava il suo ultimo libro, Volo aveva dichiarato che “Renzi e Salvini sono dei cattivi”.