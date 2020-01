Circa 40mila persone domenica 19 gennaio hanno riempito piazza VIII agosto a Bologna per il concerto organizzato dalle Sardine “Bentornati in mare aperto”. Uno dei momenti più partecipati è stato quello di Bella Ciao, suonata come da tradizione dai Modena City Ramblers. Le immagini della piazza che balla e canta in coro l’inno della Resistenza partigiana sono state diffuse sui profili social delle Sardine

immagini 6000sardine/Facebook