Non ci sono più i compensi di una volta e la spending review la fa da padrone. Il Festival di Sanremo non fa eccezione, la kermesse al centro della scena mediatica per le polemiche, spesso pretestuose, attira l’attenzione anche in fatto di cachet. Com’è noto al fianco del padrone di casa Amadeus ci saranno ogni sera donne diverse, quanto intascheranno? Il sito Dagospia aveva anticipato la richiesta di Rula Jebreal di 25 mila euro, la notizia non ha mai ricevuto conferme ma nemmeno smentite.

Una cifra che per il quotidiano Il Giornale porterebbero a casa quasi tutte le coconduttrici che saliranno sul palco dell’Ariston: Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu. Non essendo chiaro ancora il ruolo di Mara Venier la sua presenza potrebbe essere a titolo gratuito, secondo Il Giornale Antonella Clerici intascherebbe un cachet più elevato, considerando il suo curriculum, di circa 50 mila euro. Non sarebbe da escludere che il suo arrivo in Riviera possa rientrare nel contratto di rete già in essere.

Il compenso delle giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti dovrebbe prevedere solo un rimborso spese, il cachet dell’annunciata Monica Bellucci resterà ignoto. L’attrice ha infatti annunciato che non sbarcherà al Festival: “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro.”

Quanto guadagnerà invece Amadeus per il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico? Tra i 500-600 mila euro, un cachet più o meno in linea con quello percepito dai suoi predecessori Carlo Conti e Claudio Baglioni. E’ opportuno ricordare che da ormai qualche anno Sanremo viene ripagato interamente dalla pubblicità, non solo perché gli incassi portano il segno positivo. La spesa complessiva per l’edizione 2020 dovrebbe avvicinarsi ai 18 milioni di euro, la raccolta pubblicitaria dovrebbe raggiungere addirittura i 31 milioni di euro.