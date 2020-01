Dopo Salmo, anche Monica Bellucci dà forfait. Quando mancano pochi giorni all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, è arrivato a sorpresa l’annuncio dell’attrice che, tramite il suo portavoce, ha fatto sapere che per “cause maggiori” non sarà presente sul palco dell’Ariston nonostante la sua presenza fosse stata confermata settimana scorsa da Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse canora. “Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro“, ha fatto sapere infatti Monica Bellucci.

