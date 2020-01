Nel primo weekend di programmazione la pellicola diretta da Gianluca Leuzzi ha incassato quasi 5 milioni e mezzo con una media incredibile di 9.109 euro su 597 sale. Un risultato inaspettato per i più, assai prevedibile per chi conosce bene i Me Contro Te

Solo Luì e Sofì sono riusciti a scalzare Checco Zalone dalla vetta del box office. Chi? Massì, dai, i Me Contro Te. Niente?! Se non avete figli o nipoti sotto gli otti anni, siete giustificati. Luigi Calagna e Sofia Scalia, questi i loro nomi all’anagrafe, sono i due youtuber del momento. E i numeri del loro primo film, “La Vendetta del Signor S”, lo dimostrano. Nel primo weekend di programmazione la pellicola diretta da Gianluca Leuzzi ha incassato quasi 5 milioni e mezzo con una media incredibile di 9.109 euro su 597 sale. Un risultato inaspettato per i più, assai prevedibile per chi conosce bene i Me Contro Te.

Fidanzati nella vita e colleghi sul lavoro, Luigi e Sofia hanno 50 anni in due. Meglio di un cartone animato, più di un calciatore o di una popstar: sono loro i nuovi idoli dei bambini. La loro scalata verso il successo è cominciata nel lontano 2014, quasi per gioco, quando hanno deciso di aprire un canale Youtube chiamato proprio “Me Contro Te”. Lì hanno cominciato a pubblicare video dove si sfidavano, l’uno contro l’altra, in assurde sfide. “All’inizio la situazione era drammatica, i nostri video venivano visti da i nostri genitori e da qualche amico per un totale di 10/12 visualizzazioni (…) Il grande passo è stato quando abbiamo fatto 1000 visualizzazioni, perché noi pensavamo di non conoscerle neanche 1000 persone”, hanno dichiarato recentemente. Oggi, gli iscritti al loro canale, sono diventati 5 milioni.

Un po’ fratelli maggiori, un po’ baby-sitter divertenti, i loro video hanno superato i 2 miliardi di views. Circondati di slime e giochi, piacciono perché con loro i bambini – il famoso “team trote”, come si chiama il loro fanclub – si divertono. Così tutto quello che toccano diventa oro. Non solo al cinema. Il loro primo libro ha venduto più di 160 mila copie. Il secondo, “Le Fantafiabe di Luì e Sofì”, è stato in testa alla classifica per settimane. E poi, solo negli ultimi quattro mesi, hanno messo in vendita anche un diario scolastico, due canzoni, delle card interattive e una collezione di scarpe con il loro marchio.

Come se non bastasse, a breve arriverà il loro primo disco di canzoni e, secondo i rumors, saliranno sul palco di “Sanremo” come ospiti. Ah, un’ultima cosa: il loro secondo film, visto il successo del primo, è già in fase di scrittura. “Il soggetto è già pronto”, hanno svelato a Il Mattino.