Dice di aver “quasi vinto la sua battaglia” e la commozione è palpabile. Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, si è raccontato a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. “Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi cento sono i più critici”. Ma c’è spazio anche per ricordare i momenti più difficili della malattia: “Il primo ciclo è stato il più pesante, mi sono venuti anche degli attacchi di panico che non avevo mai avuto perché ero chiuso in una stanza con l’aria filtrata: non potevo uscire e stavo impazzendo. Volevo spaccare la finestra con una sedia, poi mia moglie e alcuni infermieri mi hanno fermato, mi hanno fatto una puntura e mi sono calmato”, ha detto a Silvia Toffanin. Ora dice di aver “quasi vinto la sua battaglia”: sta per superare il traguardo dei cento giorni e tutti fanno il tifo per lui

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore