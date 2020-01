“È incredibile come quasi ogni giorno la gente mi fermi per strada magari solo per farsi dire A stronzi!. So quarant’anni che mi chiedono di prenderli a parolacce“. A parlare così in un’intervista rilasciata a Leggo è Isabella De Bernardi, indimenticabile compagna di Carlo Verdone nel film Un sacco bello. Isabella, che nella pellicola si chiama Fiorenza, racconta: “Carlo era sempre a casa mia per scrivere la sceneggiatura con mio padre (lo sceneggiatore Piero De Bernardi, ndr). In camera mia stavo litigando con mia sorella e Carlo seguì quella rissa verbale. Andò da papà e gli disse è perfetta per Fiorenza. Da lì nacque il personaggio e io… feci solo me stessa“. Isabella ha lasciato il cinema e oggi fa l’art director.

