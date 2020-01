Una ricetta nata per caso, come ha raccontato lo stesso ideatore che spiegato di aver ricevuto in regalo moltissimi kiwi e, non sapendo come consumarli tutti, ha deciso di provarli anche sulla pizza

In principio ci fu quella con l’ananas, poi quella con la banana e infine ora quella con i kiwi. L’ultimo “scempio” alla pizza margherita arriva dalla Svezia, dove uno chef – tale Stellan Johansson – ha pubblicato su Facebook l’immagine della sua cena domenicale con una pizza con prosciutto, mozzarella e kiwi. L’immagine è stata subito ricondivisa su un gruppo Reddit dedicato alle più improbabili astrusità culinarie ed è diventata ben presto virale sui social, scatenando le polemiche.

Una ricetta nata per caso, come ha raccontato lo stesso ideatore che spiegato di aver ricevuto in regalo moltissimi kiwi e, non sapendo come consumarli tutti, ha deciso di provarli anche sulla pizza. Così, è riuscito a convincere il titolare della pizzeria in cui lavora e il piatto è entrato nel menù. Stellan ha rivelato poi di aver riscontrato pareri contrastanti sulla sua ricetta, con molti clienti del locale che gli hanno detto di averla apprezzata molto e invece una valanga di commenti negativi sui social, tra cui anche minacce di morte arrivategli dall’Italia.