Tigri fosforescenti, pizze colorate, la macchina da scrivere Olivetti22. Non finiscono di stupire le innovazioni della Zecca dello Stato italiano. Sono infatti state presentate ieri a Roma le nuove monete da collezione e le sorprese non sono mancate. Intanto per sensibilizzare i giovani e i giovanissimi sul tema dell’ambiente ecco una serie sugli animali in via di estinzione. Così tra volatili variopinti ecco sbucare una bella tigre fosforescente. Proprio così una moneta da un euro che di notte si illumina al buio. Come racconta il responsabile commerciale della Zecca dello Stato, Matte Taglienti a Repubblica, se nel 2019 erano stati celebrati i 70 anni della Vespa Piaggio nel 2020 le eccellenze italiane coniate sono, tra le altre, la pizza e la storica macchina da scrivere Olivetti 22.

Ovviamente la meraviglia della pizza in moneta prevede anche un bel Pulcinella bianco e nero con Vesuvio sullo sfondo, oltre ad una margherita fumante tutta bianca, rossa e verde perfino con uno spicchio tagliato. “Ognuna di queste monete, anche se da collezionismo, ha valore nominale, quindi con quella della tigre fosforescente si può comprare un caffè – spiega Taglienti – ma attenzione, viene venduta a 37 euro”. E visti i costi di un espresso in molti bar rinomati il paradosso è d’obbligo.