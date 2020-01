L’attrice e showgirl del Bagaglino Ramona Badescu è diventata mamma a 51 anni. È stata lei stessa a raccontarlo in un’intervista al settimanale Diva e Donna spiegando che, dopo aver deciso con il suo compagno Narcis Godenau di avere un figlio, ha avuto una sorpresa. “Quando sono andata dal ginecologo per iniziare la procedura mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta naturalmente di due settimane – ha spiegato, raggiante, lei – . Anche se ho 51 anni, per l’età biologica ne ho circa 32, lo dicono le analisi. Sarà che ho sempre fatto una vita sana”. Questo è stato possibile perché tempo fa Ramona Badescu aveva congelato i suoi ovuli senza sapere però di essere già incinta di due settimane, cosa che ha scoperto solo ora. Il bimbo è nato pochi mesi fa e ora lei si gode la maternità.

Da Heather Parisi a Brigitte Nielsen passando per Gianna Nannini, Janet Jackson, Emanuela Grimalda e Carmen Russo, sono tante le showgirl che in questi anni hanno deciso di diventare mamme superata la soglia dei 50 anni.