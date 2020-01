Il pilota portoghese Paulo Gonçalves è morto durante la settima tappa del rally di Dakar. Fatale è stata una caduta al chilometro 276 della speciale di domenica, fra Riad e Wadi Al Dawasir, in Arabia Saudita. Gonçalves, 40 anni, era uno dei piloti più esperti della corsa: questa era per lui la tredicesima Dakar. Aveva debuttato nel 2006 ed era finito quattro volte fra i primi dieci. Nel 2015 la sua prestazione era stata straordinaria e lo aveva portato sul secondo gradino del podio dopo Marc Coma.

Gli organizzatori della gara hanno ricevuto un allarme alle ore 10 e 8 minuti e hanno inviato un elisoccorso che ha raggiunto il pilota alle 10 e 16. I soccorritori lo hanno trovato in stato di incoscienza: il pilota era stato colpito da un arresto cardiaco. Dopo tentativi di rianimazione sul posto, Gonçalves è stato portato in elicottero all’ospedale Layla, dove ne è stata accertata la morte. Il pilota, campione del mondo dei rally cross-country nel 2013, era al 46esimo posto complessivo dopo le prime sei tappe della Dakar. L’organizzazione ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici.

The entire Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his friends and family.#Dakar2020

— DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020