Il mistero attorno alla strana scomparsa di Luigi Mario Favoloso si infittisce. Sul caso dell’ex fidanzato di Nina Moric, ed ex partecipante al Grande Fratello, di cui si sarebbero perse le tracce dal 29 dicembre 2019, si è tornato a parlare sia a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, con una testimonianza choc ripresa in diretta, e a Mattino5 da Federica Panicucci con un’ulteriore specifica della madre di Favoloso. Intanto dalla D’Urso è apparso Nathan, un amico della Moric. “Mi sono allenato in palestra con Nina e mi ha raccontato di aver litigato con Luigi Mario Favoloso. Lui l’accusava di averlo tradito. Poi Luigi Mario avrebbe fatto una cosa molto grave che non posso dirti. A quel punto, Nina Moric lo avrebbe lasciato e lui avrebbe minacciato di suicidarsi a Capodanno”, ha spiegato il ragazzo in diretta. “Nina però è tranquilla, sa che non lo farebbe mai – ha continuato – dopo essere sparito ha chiuso il profilo, tipica mossa di chi vuole aumentare i propri follower. Ad ogni modo lui avrebbe fatto una cosa molto grave a Nina che non posso dirti. Se lo sapessi tu sono guai”. A quel punto la conduttrice si è arrabbiata: “Spero di non aver capito. Da anni combatto contro la violenza sulle donne. Ma non credo che Luigi Mario possa aver fatto una cosa del genere. Se fosse davvero così mi inc*******”. Il ragazzo ha però subito replicato in un’escalation di non detti: “La violenza sulle donne è molto grave, ma questa cosa è perfino uno 0.5 più grave”.

Poche ore fa, durante Mattino 5, è stata invece la mamma di Favoloso a gettare acqua sul fuoco dando notizia di una mail che avrebbe, il condizionale è d’obbligo, ricevuto dal figlio: “Devo capire se è scritta da lui o meno, mi sembra però di capire che lui mi stia chiedendo di lasciarlo tranquillo”, ha spiegato la donna a Federica Panicucci. “Il senso della mail è che sta soffrendo, che è angosciato, come avevo già visto a casa. Voglio capire se è sua veramente e poi uscirà il motivo, perché sta scritto”. Poi ha aggiunto: “Ho paura ad espormi, di esprimere una mia opinione perché ci sono troppi sciacalli in televisione. Devo stare attenta a qualsiasi cosa io possa dire o possa fare. Ci sono delle cose molto particolari, devo leggerla con calma. Ho paura di essere presa dall’entusiasmo, non vorrei essere precipitosa”. Sempre a Mattino 5, ma più di un giorno fa, era stato il paparazzo Maurizio Sorge a rivelare alcuni dettagli inediti: “Spero sia solo un gioco. Ho saputo da fonti vicine alla sua ex fidanzata che lui starebbe a casa di uno che affitta auto nell’hinterland milanese. Io so per certo che sta bene. Dal punto di vista umano mi sono rassicurato, il resto è solo gossip”.