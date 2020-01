Un televisore a 30 euro. Troppo bello per essere vero? E infatti è falso. In un ipermercato della catena “Casinò” a Montpellier, nel sud della Francia, i commessi hanno sbagliato a prezzare alcuni televisori in saldo: 30 euro (invece dei 439,99 del prezzo originale che doveva essere scontato a 300,99 euro). È stato necessario chiamare la polizia: la clientela non accettava spiegazioni e scuse del personale e ha rifiutato per ore di lasciare le casse del grande magazzino. Decine di agenti sono intervenuti per calmare la furia dei clienti, che non volevano allontanarsi dalle casse e pretendevano di pagare il prezzo esposto: “I toni della discussione sono saliti in serata – riporta oggi il quotidiano locale Midi Libre – e nell’ipermercato si sono registrati impressionanti tafferugli”. Tanto che la polizia, alle 21:30, è stata costretta ad evacuare i locali con la forza, operazione che è durata non meno di un’ora. Il regolamento in Francia impone al commerciante di vendere al prezzo esposto anche in presenza di un errore, a meno che il prezzo esposto non sia “manifestamente ridicolo” rispetto a quello reale.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore