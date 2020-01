La polizia francese ha arrestato un cittadino italiano di 69 anni, Michele Cosentino, ricercato dall’Interpol per reati sessuali: è accusato di aver commesso abusi commessi su minori disabili quando era l’autista del loro scuolabus. I fatti contestati sono avvenuti in provincia di Torino. In base alla ricostruzione degli inquirenti, si era rifugiato in Francia, nella regione dell’Isere. Martedì 7 gennaio è stato fermato a Chambery (Savoia): si è presentato negli uffici della polizia municipale per delle pratiche amministrative ed è stato riconosciuto da un agente. Nei prossimi giorni sarà consegnato alle autorità italiane.

