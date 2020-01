Come da tradizione, il 6 gennaio è la giornata dell’estrazione della Lotteria Italia: i vincitori saranno annunciati in diretta durante la trasmissione di Rai1 “I Soliti Ignoti”, a partire dalle 20:35. Durante il programma condotto da Amadeus verranno estratti i 5 biglietti vincenti di prima categoria, tra cui il primo premio. Valore: 5 milioni di euro.

Quest’anno gli italiani hanno comprato circa 6,7 milioni di biglietti, per un totale di 34 milioni di euro. Il dato di vendita, diffuso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è uno dei più bassi di sempre, anche se sostanzialmente stabile rispetto all’edizione precedente, quando erano stati venduti 6,9 milioni di tagliandi. “L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori”, si legge nella nota, che poi spiega che “Gli eventuali premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo, poco prima dell’inizio della trasmissione”. L’Agenzia inoltre ricorda che “alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti”.

I cinque biglietti verranno abbinati a cinque personaggi famosi, ospiti del programma “I soliti Ignoti” che si sfideranno e determineranno l’ordine dei cinque premi, a seconda di come entreranno in classifica. Durante il programma inoltre Amadeus annuncerà i nomi dei 22 cantanti “big” in gara al prossimo Festival di Sanremo. Chi non potrà vedere la trasmissione in diretta, potrà consultare tutti i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria sul sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o, in alternativa, sul sito ufficiale della Lotteria Italia. E sapere così se la Befana ha portato nella calza un premio in denaro.