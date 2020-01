La casella dei messaggi della ventenne è stata presa d'assalto: Instagram ha bloccato il suo account per la violazione della sua politica sulle immagini pornografiche. Lei su Twitter si è difesa, mettendo in guardia i follower dagli account falsi che stanno fiorendo sfruttando il suo nome

“Mando foto di nudo a chiunque faccia una donazione di almeno dieci dollari alle associazioni che combattono gli incendi in Australia“. Con questo tweet un’influencer di Los Angeles è diventata famosa in tutto il mondo. La ragazza ha vent’anni e sui social si fa chiamare “the naked philantropist“, cioé la benefattrice nuda: ha annunciato su Twitter di aver già raccolto 500mila dollari in pochi giorni.

Il 3 gennaio la ragazza ha lanciato il suo “appello”, subito diventato virale: nel post, oltre a una sua foto senza veli, ha pubblicato una lunga lista di associazioni ambientaliste, o di volontari che aiutano i vigili del fuoco a domare i roghi che stanno devastando l’Australia. Le regole sono chiare: si sceglie un’associazione, si fa la donazione (tassativamente superiore ai 10 dollari) e si manda la ricevuta alla ragazza, come prova, prima di ricevere la “ricompensa”. Inutile dire che la casella dei messaggi privati della ventenne è stata presa d’assalto: Instagram l’ha bloccata per la violazione della sua politica sulle immagini pornografiche. Lei su Twitter ha commentato di non aver mai violato alcuna regola, e ha messo in guardia i follower dagli account falsi che stanno fiorendo sfruttando il suo nome.

Gli utenti si sono divisi: c’è chi la accusa di farsi pubblicità sfruttando una tragedia, e chi loda l’iniziativa – inconsueta, senz’altro – ma efficace. Lei ha risposto agli insulti: “Dite quello che vi pare, intanto ho salvato i koala”.