Il presente e il futuro della Corona inglese, tutto in un solo scatto: per iniziare la nuova decade, Buckingham Palace ha diffuso una nuova foto che ritrae la Regina Elisabetta con il figlio Carlo, il nipote William e il piccolo George, che ha da poco compiuto sei anni. Tutti gli eredi al trono, insomma, in un solo scatto: era accaduto una sola volta, nel 2016, in occasione dei 90 anni della Regina.

???? To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George.

The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. pic.twitter.com/ER5nqBMpz0

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 3, 2020

Il decennio appena concluso è stato sfavillante per la monarchia, almeno per la popolarità e l’immagine: matrimoni in mondovisione, attrici americane in famiglia, nipotini che sono diventati star del web e perfino una serie tv, The Crown, che racconta il lungo regno di Elisabetta. Adesso bisogna pensare al futuro: “Per segnare l’inizio del nuovo decennio la famiglia reale ha diffuso un nuovo ritratto – hanno scritto sui social – Auguriamo a tutti un felice e prospero 2020!”. La foto è stata scattata il 18 dicembre da Ranald Mackechnie: Sua Maestà è sempre impeccabile, in abito bianco e spilla blu, con l’immancabile borsetta. Il principe di Galles, Carlo, alle sue spalle è in gessato blu e cravatta celeste, e William, alla destra della regina, sorride in completo blu scuro. Ma l’attenzione degli utenti sono tutti per lui, il piccolo George, con una camicia bianca, i pantaloni in tartan blu e verde (very scottish) che guarda l’obiettivo con l’aria furbetta che lo contraddistingue.