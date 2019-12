Non più un “controdiscorso” in contemporanea con il Capo dello Stato come ormai da tradizione per il M5s, ma un video pubblicato sulla pagina Facebook nella tarda mattinata del 31 dicembre. Beppe Grillo ha deciso di non intervenire in diretta mentre parla Sergio Mattarella, ma di registrare un messaggio di auguri per il 2020. “Basta aver paura, sarà un anno meraviglioso, all’insegna dell’ottimismo…”, dice il fondatore del Movimento 5 stelle mentre scava una fossa in spiaggia. “Auguri a tutti, basta aver paura! Siamo terrorizzati da tutto, dal clima, dai cambiamenti, qualsiasi cosa ci impaurisce… i mari che si innalzano e scompariranno…basta con questa paura, dobbiamo essere ottimisti, il futuro che ci aspetta è radioso…”. Le sue parole ricordano gli ultimi suoi discorsi in pubblico in sostegno del Movimento 5 stelle e perché i suoi “pensino al futuro” nonostante le difficoltà interne e nei sondaggi. Quindi chiude il video-messaggio, sempre scavando la fossa e con una battuta: “Sarà un anno straordinario, ma intanto ci dobbiamo leggermente preparare”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore