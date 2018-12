“Rimanete umani, siate umani. Ho attivato un algoritmo per gli auguri, sul tasto del vostro computer comparirà “auguri a te e alla tua famiglia”. In alto ai cuori, se li avete ancora“. Lo ha detto, in un breve contro-discorso di fine anno, Beppe Grillo in diretta Facebook. Il video raffigura il volto di Grillo posizionato su un corpo maschile da culturista. Il video di Grillo ha avuto inizio in perfetta contemporaneità con il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella